Ente bilaterale del Terziario Toscano, Marco Conficconi eletto presidente

Cambio al vertice dell’Ente Bilaterale del Terziario Toscano EbiTTosc, costituito dalle parti sociali del settore (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs Toscana e Confcommercio Toscana).

A ricoprire il ruolo di presidente per i prossimi anni sarà Marco Conficconi, fiorentino ed attuale segretario generale della UILTuCS Toscana.

La nomina è avvenuta all'unanimità nel corso dell’assemblea dell’Ente, realtà che conta su circa 20.000 mila aziende aderenti e più di 52.000 mila lavoratori. Il nuovo presidente Conficconi sarà impegnato fin da subito nell'ulteriore sviluppo della progettualità rivolta ai lavoratori ed alle aziende del settore, di un ulteriore trasparenza ed efficienza che, specialmente in questo frangente durissimo di pandemia, punti anche ad offrire sempre maggiori sostegni e sussidi, agevolazioni e occasioni formative per la crescita dell'intero settore in Toscana.

“Il commercio in Toscana - spiega Conficconi - va sostenuto e strutturato per far fronte a queste nuove e difficili sfide che stiamo vivendo. E' un settore strategico che necessita di un'attenzione ancora più forte perché travolto dalla crisi dovuta al Covid 19. Per alcune parti del terziario i danni sono incalcolabili".

Conficconi subentra nella massima carica dell’Ente ed avrà al suo fianco come vicepresidente, Anna Lapini (Presidente Confcommercio Toscana) e da Federico Pieragnoli, riconferma coordinatore dell'ente.

Fonte: Ufficio Stampa