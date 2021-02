Paolo Bartolozzi, funerali nella Chiesa di San Martino a Rufina

Domani, sabato 6 febbraio, si terranno a Rufina i funerali di Paolo Bartolozzi. La cerimonia si svolgerà alle 10.30 nella Chiesa di San Martino a Rufina, la salma sarà inumata nel cimitero del posto.

L'ex europarlamentare di Forza Italia è scomparso ieri all'età di 63 anni: tantissimi i messaggi di cordoglio in suo ricordo (Qui la notizia).

Oggi è stata aperta la camera ardente e in molti dal mondo della politica, e non solo, hanno reso omaggio a Bartolozzi. Tra questi il deputato Gabriele Toccafondi, il consigliere regionale toscano Paolo Marcheschi, il consigliere nazionale dell'Anci Marco Cordone e tanti ex compagni di partito.