Pelletterie Ls dona mascherine al Comune di Montelupo

Stamattina il titolare di Pelletterie Ls, Luigi Passariello, ha donato 300 mascherine certificate CE a, Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino. Ed è in questo Comune che si trova l’azienda. Pelletterie Ls realizza mascherine chirurgiche, puntando su un articolo di alta qualità, 100% Made in Italy, che ha superato le prove di validazione presso istituti accreditati a livello nazionale, ottenendo il protocollo presso il Ministero della Salute.

«Ringrazio Pelletterie Ls per questo dono – commenta Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino -. Bisogna valorizzare realtà del nostro territorio come questa, capaci di investire in tempi non semplici, realizzando mascherine certificate e di altissima qualità».

«Siamo contenti di omaggiare il Comune che ci ospita - spiega Luigi Passariello, titolare dell’azienda -. Il nostro è un prodotto di alta qualità, certificato, che punta sulla respirabilità».

Il dispositivo di protezione è in TNT 100% polipropilene, anch’esso prodotto in Italia, privo di fibre di vetro o altre fibre non consentite, si compone di 3 strati: interno ed esterno in TNT Spunbond, con elevata caratteristica di idrorepellenza e leggerezza, mentre quello intermedio “filtrante” in Meltblown, che garantisce un’elevata prestazione di filtrazione oltre che un ottimo potere di traspirabilità. L’unione dei tre veli consente un’ottima respirabilità e resistenza alla penetrazione virale, unita però a un’estrema leggerezza e buona drappeggiabilità.

