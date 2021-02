Trasporta rifiuti speciali senza autorizzazione: oltre 3mila euro di multa a Siena

Trasportava rifiuti speciali senza autorizzazione: per questo l'autista di un camion su cui si trovavano i rifiuti, per lo più materiale legnoso, è stato multato con oltre 3mila euro. L'uomo, un cinquantenne italiano non gravato da precedenti specifici, è stato fermato dalla guardia di finanza di Siena nell'ambito dei controlli sul territorio provinciale.

Le fiamme gialle hanno accertato che sull'autocarro era presente una grande quantità di rifiuti speciali, non pericolosi, per la maggior parte in legno. I successivi accertamenti hanno appurato la mancanza di qualsiasi titolo di autorizzazione per il trasporto di tali prodotti contrariamente alla normativa, che prevede la compilazione di un formulario contenente peso, tipologia di materiale trasportato, mittente e destinazione.

I militari della guardia di finanza hanno segnalato l'uomo alla Regione Toscana ai fini della multa, pari a 3mila 100 euro, prevista dal Testo Unico Ambientale.