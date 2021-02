Rumori e ombre in casa, ladri messi in fuga dai proprietari

Sulle colline di Firenze, precisamente a Pian de' Giullari e a Bellosguardo, ieri sera, 5 febbraio, i proprietari di due ville hanno sventato due furti nelle rispettive abitazioni accorgendosi della presenza dei ladri e facendo intervenire la polizia in tempo.

Il proprietario di una villa che si sviluppa su due piani a Pian de' Giullari, ha notato delle ombre muoversi nell'edificio e subito ha chiamato i soccorsi. La polizia era in zona ed è intervenuta rapidamente. I ladri sono riusciti a scappare.

In via di Bellosguardo c'è stato un altro tentativo di furto in orario ravvicinato presso un'altra villa. Il proprietario, un imprenditore, è stato richiamato da rumori insoliti uditi provenire dal piano inferiore, si è allontanato e ha dato l'allarme alla vigilanza privata che ha fatto intervenire la polizia. Nella casa è stata trovata una finestra forzata.

I due tentativi di furto sono stati fatti sull'ora di cena e verosimilmente sono stati attuati da più persone per ciascuno. Indagini della polizia in corso.