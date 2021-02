Lite in piazza Damazia, la polizia nota due uomini che nascondono droga sotto auto in sosta

Avevano segnalato alla polizia una lite in piazza Dalmazia. Dalle immagini delle telecamere, però, la polizia ha potuto notare due uomini che nascondevano sotto un'auto in sosta un involucro con circa tre grammi di hashish. Appena arrivati sul posto gli agenti hanno quindi arrestato i due uomini, un 33enne e un 31enne, originari del Marocco. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e perchè irregolari sul territorio nazionale.