Incidenti sul lavoro: cadono da ponteggio, feriti 4 operai

Questa mattina intorno alle 10 quattro operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile nel centro di Firenze, in via Palazzuolo. Dalle prime ricostruzioni, i lavoratori sarebbero caduti da un ponteggio, da un altezza di circa due metri, per cause in corso di accertamento.

Il più grave è un 44enne che ha riportato vari traumi ed è stato trasferito in ambulanza in codice rosso all'ospedale di Careggi per accertamenti. Gli altri operai, di 30, 40 e 43 anni, sono stati portati in ospedale in codice giallo.