Crolla parte della pescaia dell'Arno all'Isolotto

Crollata stamattina una porzione della briglia dell’Arno all’altezza dell’Isolotto, chiamata anche 'pescaia'. Pronto l’intervento dei tecnici del Genio civile che, insieme alla Polizia municipale del Comune di Firenze, hanno interdetto l’accesso all’area, al fine di permettere un monitoraggio adeguato all’evolversi della situazione e garantire la sicurezza dei cittadini, e chiuso i camminamenti dell'Arno lungo le sponde. Nel pomeriggio verranno installate due torri faro che consentiranno di tenere sotto controllo l’area nel corso della notte.

Per la riqualificazione di tutte le briglie presenti lungo il corso dell’Arno, spiegano i tecnici regionali, la Regione aveva promosso un project financing. La cantierizzazione dei lavori era prevista per i prossimi mesi, in quanto durante quelli invernali il livello del fiume è più alto e gli interventi risultano più difficoltosi. Questo permetterà, nelle more, di acquisire le ultime autorizzazioni necessarie e di poter intervenire rapidamente avendo già incaricato una ditta per la riqualificazione delle briglie.

“Insieme ai tecnici del Genio civile – ha aggiunto l’assessora Monni - sono voluta venire immediatamente sul posto per verificare la situazione che monitoreremo costantemente. Avevamo già programmato di intervenire su questa briglia e da oggi pomeriggio la ditta incaricata dell’intervento potrà iniziare i lavori necessari”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa