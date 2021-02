Nasconde alcolici in un trolley, bloccata 47enne a Pistoia

I carabinieri del Norm di Pistoia hanno arrestato, nel pomeriggio di ieri, una pistoiese di 47 anni per tentata rapina impropria all’interno di un supermercato.

I fatti si sono svolti intorno alle 16 quando un’addetta alla sicurezza del supermercato Conad di via Fiorentina, si è accorta che la donna aveva nascosto in un trolley che aveva con sé, diverse bottiglie di alcolici. Una volta raggiunta le barriere delle casse la stessa aveva tentato di dileguarsi senza pagare la merce, spintonando i vigilanti e cercando di fuggire.

La pattuglia dell’Arma, giunta sul posto in quel frangente, ha bloccato definitivamente la donna che, già con numerosi precedenti per fatti simili, è stata dichiarata in stato di arresto per il reato di tentata rapina impropria e trasferita agli arresti domiciliari. La merce che la donna aveva tentato di sottrarre, tra cui costose bottiglie di whisky e vini di pregio, per un valore di diverse centinaia di euro, veniva riconsegnata al supermercato.