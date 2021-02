Sgombero ex Coop a Livorno, sei persone albergate dal Comune

Alle sei persone che questa mattina hanno dovuto lasciare i locali al primo piano della ex Coop di via Anna Frank, il Comune ha fornito l’albergazione, per un periodo che andrà fino alla fine dell’emergenza freddo.

Durante le prossime settimane l’Ufficio Casa valuterà, situazione per situazione, se sussistono per le persone sgomberate i requisiti per un eventuale inserimento nei percorsi di emergenza abitativa.

Ne dà informazione l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, sottolineando come il Comune abbia seguito e fornito la propria collaborazione alla Prefettura per risolvere l’annosa la vicenda di forte degrado abitativo e sociale, da tempo all’attenzione del Cosp.

“Nel mese di dicembre – ricorda l’assessore - il Servizio Sociale e l’Ufficio casa hanno effettuato un sopralluogo presso la struttura, nel corso del quale hanno rilevato il perdurare di una situazione di forte degrado e insicurezza, con allagamenti e l’accumulo in mezzo a rifiuti di numerose bombole del gas. Il Comune ha quindi offerto supporto in questa delicata situazione e lo sgombero si è fortunatamente svolto in maniera pacifica senza particolari difficoltà, in sole due ore”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa