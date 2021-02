Due minorenni sono state denunciate per furto a Pisa. Le due giovanissime, di origini marocchine, hanno rubato vestiti per oltre trenta euro in un negozio di corso Italia. La vigilanza le ha notate e chiamato la polizia. Portate in questura, le due sono state denunciate per furto aggravato e affidate ai genitori, residenti nel Pisano.