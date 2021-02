Mensa Montelupo, la nutrizionista Susanna Agnello per i nuovi menù

Non è mai semplice combinare le indicazioni per una sana alimentazione con quelli che sono i gusti dei nostri ragazzi. Il comune di Montelupo Fiorentino ha deciso di intervenire sui menu della mensa scolastica e per questa ragione ha affidato tale incarico alla dottoressa Susanna Agnello.

L’obiettivo è appunto quello di individuare piatti adeguati da un punto di vista nutrizionale, ma che vadano incontro ai gusti dei bambini. Per fare questo si partirà dalle indicazioni di chi si occupa dello sporzionamento e anche da un questionario di gradimento.

Ovviamente il percorso sarà svolto di concerto con la commissione mensa della scuola.

«Per noi la mensa ha sempre rappresentato un fiore all’occhiello; siamo uno dei pochi comuni che è riuscito a mantenere interno questo servizio e serviamo anche altre strutture, come la RSA “Il Castello”. Investiamo in personale e in qualità delle materie prime e prestiamo costante attenzione ai piatti che offriamo ai nostri ragazzi», afferma l’assessore alla scuola Simone Londi.

Da anni Montelupo sceglie per la propria mensa prodotti biologici e di filiera corta.

Sono biologici frutta e ortaggi e buona parte dei prodotti bovini, e arrivano da filiera corta i prodotti bovini e la pasta fresca e secca, oltre all’olio.

Un aspetto non irrilevante è proprio il processo di educazione alimentare. Per questa ragione in collaborazione con la nuova nutrizionista saranno attivati progetti speciali e saranno realizzati anche articoli di approfondimento dedicati alla corretta educazione e rivolti alle famiglie.

