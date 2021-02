Montespertoli, avviso per la ricerca di sponsorizzazioni per le attività del 2021

È stato pubblicato sul sito del Comune di Montespertoli ( http://bit.ly/AvvisoSponsor2021 ) l’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per iniziative e manifestazioni istituzionali di carattere culturale e promozionale che saranno realizzate nel corso dell’anno 2021.

Le candidature potranno riguardare sponsorizzazioni di tipo economico e/o di natura tecnica e saranno possibili più sponsor per singolo progetto. L’individuazione degli sponsor è basata sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia e proporzionalità.

Il bando prevede un elenco di iniziative già individuate su cui indirizzare la domanda di sponsorizzazione: la Mostra del Chianti a giugno, il Festival Amedeo Bassi ad agosto, A veglia sulle Aie di Montespertoli da giugno a settembre e Olea a novembre.

"Con questo bando l'Amministrazione Comunale vuole dare l'opportunità alle aziende del territorio di sostenere la promozione del territorio attraverso i principali eventi montespertolesi. È un modo per creare ancora più sinergia tra le imprese e il territorio perché solo insieme potrà crescere la visibilità di tutto il sistema Montespertoli." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Fonte: Comune di Montespertoli