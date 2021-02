Riparazione barriere, lavori a Fucecchio, Vinci ed Empoli

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze per effettuare lavori di riparazione delle barriere stradali, ha disposto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, dal km 10+300 al km 10+600 circa della Sp 15 'Lucchese-Romana', nel comune di Fucecchio; sulla Sp 123 "Lamporecchio-Vinci" dal km 1+500 al km 1+800 circa, nel comune di Vinci, e sulla Sr 429 "Di Val d'Elsa Variante" dal km 34+800 al km 35+000 circa, nel comune di Empoli, fino al 24 febbraio 2021, con orario 8/19.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze