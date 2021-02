Scoperti due 'furbetti' dell'energia elettrica. A Montespertoli, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà due italiani di 19 e 29 anni per furto di energia elettrica in danno del vicino di casa. Il furto avveniva mediante la connessione di due prolunghe all’interno di un vano cantina dell'immobile del vicino.