Si finge una cliente e ruba in gioielleria, 45enne arrestata. Almeno due i colpi in Toscana

Si fingeva una cliente, poi derubava le gioiellerie. La donna, 45 anni, italiana, sarebbe responsabile di almeno due furti, rispettivamente a Prato e Lucca. Questo quanto appurato dagli investigatori che dopo aver raccolto le prove hanno arrestato la 45enne a Rimini, all'interno di un alloggio di fortuna individuato a seguito di mirata attività di localizzazione.Nell'appartamento sono stati anche ritrovati alcuni indumenti ritenuti utili per il quadro probatorio del procedimento penale, pienamente compatibili con quelli immortalati dalle telecamere nel corso del segnalato episodio delittuoso.

Da quanto appreso la donna avrebbe portato via dalla gioielleria di Lucca un rotolo contenente sedici catenine in oro e nella gioielleria di Prato di tre collane di oro e diamanti, in quest'ultimo caso per un valore di circa 3.500 euro.