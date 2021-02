Spaccio alla tramvia, arrestato 29enne da un carabiniere fuori servizio

Spaccio di hashish alla tramvia, un carabiniere del Norm di Scandicci, libero dal servizio, ha permesso l'arresto di un 29enne tunisino che aveva ceduto una dose a un 40enne italiano alla fermata Aldo Moro.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza per un complessivo di circa 30 grammi. Per lui è stato convalidato durante il processo per direttissima l’obbligo di dimora. L’acquirente dell'hashish veniva segnalato alla Prefettura di Firenze quale assuntore e sanzionato per violazione della normativa covid.

A Impruneta invece i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 26enne, ucraino per la ricettazione di due ciclomotori rubati in Firenze.

A Scandicci, al terminal tramviario di Villa Costanza, i militari hanno rintracciato, tratto in arresto ed associato al carcere di Sollicciano un 60enne italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione per l’espiazione di tre mesi e 28 giorni di carcere per truffa e sostituzione di persona.