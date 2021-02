Valter Bernardesci al Foto Club Vinci giovedì 18 febbraio

Il 18 Febbraio il Foto Club Vinci ha il piacere di avere Valter Bernardeschi in diretta streaming alle ore 21.30 per parlare di Fotografia Naturalistica. La diretta potrà essere seguita nel nostro canale Youtube o Facebook Foto Club Vinci.

Nato nel ’58, vive in Toscana in un piccolo borgo sulle colline pisane. Inizia a fotografare negli anni ‘70, da prima il paesaggio toscano e poco più tardi gli animali degli ambienti selvaggi del mondo. Attraverso la fotocamera vede e rivela la Natura come testimonianza dell’arte suprema della creazione e fonte d’insegnamento per una educazione primaria.

Sue fotografie sono state pubblicate su National Geographic e altre autorevoli riviste Italiane ed internazionali. Collabora con l’importante agenzia fotografica francese BiosPhoto. E’ Direttore del “Dipartimento Esteri” della Federazione Nazionale di Fotografia FIAF e responsabile per l’ Italia della federazione internazionale FIAP.

Autore

di libri, mostre personali e di lavori fotografici in collaborazione con Parchi Nazionali Italiani ed esteri. E’ stato vincitore nei più importanti concorsi fotografici e nel 2013 è stato premiato al Wildlife Photographer of the Year del Natural History Museum di Londra.

ATTIMI, LUCI, COLORI è solitamente il titolo che da elle sue varie attività fotografiche (exhibition e slideshow).

E’ da tempo esperta guida per avventure foto-naturalistiche.