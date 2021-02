Madre e 4 figli piccoli intossicati dal monossido di carbonio a Ponsacco

Intossicata una famiglia intera per monossido di carbonio fuoriuscito nell'appartamento di via Nazario Sauro a Ponsacco. Il fatto è accaduto alle 19.30 di ieri, martedì 17 febbraio. Ad avere la peggio una donna di 31 anni e i 4 figli di 12, 11, 2 e 1 anno. Tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello in codice giallo e in seguito all'ospedale di Careggi a Firenze per il trattamento in camera iperbarica. Sul posto la Pubblica assistenza di Ponsacco con automedica.