Montespertoli patrocina 'La casina dei cuori verdi'

L'Amministrazione comunale di Montespertoli ha concesso il patrocinio e l'utilizzo gratuito di una delle casine di legno in Piazza del Popolo al Comitato Alberi e Natura al fine di promuovere attività, incontri ed eventi che aiutino ad essere cittadini sempre più consapevoli, responsabili ed attivi nel mantenere sano e bello l'ambiente che ci circonda.

Le iniziative, organizzate seguendo le vigenti normative legate al contrasto del Covid-19, si svolgeranno fino alla fine di maggio. Il calendario è in via di definizione e gli eventi di febbraio sono:

- sabato 13 febbraio, ore 10,30 dal titolo L'albero dei cuori verdi

- sabato 20 febbraio, ore 10.30 dal titolo L'albero della nuova vita

- sabato 27 febbraio, ore 10.30 dal titolo Progetto murales

"La cura dell'ambiente e l'amore per la natura sono elementi fondamentali alla base del nostro lavoro" dichiarano il Vicesindaco con delega all'Ambiente, Marco Pierini e l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli. "Nelle scorse settimane il Consiglio Comunale ha ribadito l'impegno di Montespertoli per l'ambiente e come Amministrazione siamo in prima fila per promuovere la sostenibilità ambientale, dalle iniziative culturali ai lavori pubblici. Per noi è una priorità politica che investe ogni settore dell'azione amministrativa" concludono.

Attraverso una stretta collaborazione tra Comune e Comitato, l'obiettivo è quindi quello di migliorare la qualità ambientale, la salute e il benessere dei cittadini, sensibilizzandoli alla cura del proprio territorio.

"Come portavoce del Comitato Alberi e Natura esprimo soddisfazione nel vedere accolta con entusiasmo questa nostra richiesta di utilizzare una delle Casine della piazza: un segnale significativo della considerazione che questa Amministrazione sta mostrando riguardo alla crescente importanza delle tematiche ambientali" dichiara Lucilla Lauricella, referente del Comitato Alberi E Natura.

"Il Comitato, già parte attiva e integrante del Progetto “Un Frutto al Giorno” all’interno del MercaGas, con il progetto “La Casina dei cuori verdi” si ripropone di valorizzare le potenzialità di questo spazio, per continuare ad animare la piazza - cuore di Montespertoli - aprendo la casina a quelle realtà locali che si muovono nella direzione della collaborazione, della sostenibilità e dell’etica per promuovere, insieme a chiunque abbia “un cuore verde”, attività e esperienze di sensibilizzazione e promozione" conclude la referente.

Fonte: Comune di Montespertoli