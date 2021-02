Parcheggi blu gratis per i residenti a Greve, tariffa 'simbolica' per i lavoratori

Parcheggi a pagamento, il Comune li mette free per i residenti e a costi minimi per i lavoratori. Nasce da un percorso di partecipazione e condivisione, che ha coinvolto le attività commerciali locali, il provvedimento firmato dalla giunta Sottani che dispone di una nuova regolamentazione delle aree a pagamento nel territorio comunale di Greve in Chianti.

"L'obiettivo di questo intervento, il cui avvio era previsto la scorsa primavera ma che per l'avvento del Covid abbiamo dovuto posticipare di un anno, - spiega il sindaco Paolo Sottani - è quello di favorire una maggiore movimentazione dei veicoli e quindi uno stimolo ad una più frequente rotazione degli spazi di sosta a disposizione per chi viene a visitare Greve in Chianti, altra motivazione è legata alla necessità di contrastare la sosta selvaggia che in molti ci segnalano soprattutto per quanto riguarda gli stalli riservati ai portatori di handicap, con questo nuovo provvedimento attiveremo controlli più serrati attraverso l'intervento degli ausiliari del traffico che saranno messi a disposizione dal gestore del servizio e incaricati di sanzionare le eventuali violazioni".

Uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento è la decisione da parte della giunta Sottani di rendere gratuite le aree di sosta per i residenti. I cittadini potranno utilizzare il parcheggio in forma gratuita per tutte le aree di sosta a pagamento. Unica eccezione: via Garibaldi, via I Maggio e Montefioralle, dove essendo pochi gli stalli, saranno soltanto i residenti di queste aree a beneficiare dell’intervento free del Comune. “I lavoratori e coloro che hanno necessità di raggiungere Greve per motivi professionali - aggiunge il sindaco Sottani - avranno la possibilità di usufruire delle aree di sosta pagando un costo minimo, ovvero 0,50, la metà di un caffè, per l’intera giornata”.

Alcune aree di sosta a pagamento sono state individuate nella piazzetta Santa Croce e in via Garibaldi (il pagamento del parcometro sarà escluso per i residenti di Piazzetta Santa Croce e Via Garibaldi e sarà previsto compreso i festivi), in piazza Trento e in via I Maggio (il pagamento del parcometro sarà escluso per i residenti di Piazza Trento e Via Primo Maggio e sarà previsto compreso i festivi), nella frazione di Montefioralle, in piazza Santo Stefano e nell'area sterrata (sempre escluso per i residenti della frazione di Montefioralle), al costo orario di €1,50 e €4 per l'intera giornata con orario dalle ore 9 alle ore 23.

Altri stalli a pagamento, esclusi per i residenti, sono nel piazzale Ferrante Mori e nel lato superiore di piazza della Resistenza con la possibilità di formulare abbonamenti ad un prezzo massimo di €20. I cittadini residenti potranno usufruire gratuitamente del parcheggio a pagamento situato nel piazzale Finetti e in Piazza della Resistenza, lato inferiore. Per quanto riguarda Piazza Matteotti la sosta a pagamento sarà attiva dalle ore 10 alle ore 20 e nel periodo estivo fino alle 23 con la tariffa oraria di €1,50. Sarà messa a disposizione una app con la quale effettuare il pagamento per il prolungamento della sosta.

Un'occasione per conoscere i dettagli delle nuove modalità e porre eventuali domande è l'incontro pubblico on line rivolto ai cittadini che il Comune sta organizzando con la partecipazione del gestore del servizio.

Nel rispetto delle normative COVID l’incontro si terrà in forma virtuale. Sarà cura dell'amministrazione comunale comunicare nei prossimi giorni data, orario e link per il collegamento.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino