Utilissime per giustificare con mille ragioni (vere o false non importa) gli spostamenti non autorizzati, ecco pronte le vere ed autentiche Patenti di Bugiardo 2021, fresche di stampa a cura dell’Accademia della Bugia de Le Piastre, che in questo modo mette a segno la sua seconda iniziativa, dopo la felpa, in quest’anno di mezze libertà e di spostamenti ridotti.

"Ricordo a tutti – annuncia infatti il Magnifico rettore, Emanuele Begliomini - che già da oggi è possibile diventare Bugiardi patentati. Le nuovissime patenti di bugiardo 2021 sono disponibili senza sottoporsi ad esami teorici e pratici, ma con una semplice donazione di almeno 10 euro che servirà per il sostegno dell’Accademia della Bugia. Per prenotarle è sufficiente scrivere a accademiabugia@gmail.com.

I nostri piccioni viaggiatori le recapiteranno ovunque nel mondo”. Illustrata da Emilio Guazzone, il disegnatore vincitore della sezione grafica del Campionato dello scorso anno, raffigura su un lato il nuovissimo biplano Santilario, ammiraglia della compagnia “Le Piastre Airlines” e nell’altro, accanto al nome del titolare, è indicato il suo grado di mendacità: da bugiardo bambino, il primo scalino della graduatoria, fino al bugiardo piastrese, l’ultimo e più prestigioso.

“Auguro a tutti i bugiardini del mondo, grandi e piccini, di fare un bellissimo giro, sorvolando zone rosse gialle e arancioni, nel rispetto delle regole e in piena sicurezza, con appuntamento a Le Piastre la prima domenica d’agosto”, è il saluto che l’autore rivolge a tutti coloro che richiederanno la patente di bugiardo.

Per tutto il resto c’è www.labugia.it

Fonte: Accademia della Bugia