Violenta donna e la deruba di 500 euro, arrestato 36enne

Avrebbe aggredito una giovane in Versilia lo scorso 29 gennaio, è stato arrestato dai carabinieri di Massarosa un 36enne fiorentino per violenza sessuale, rapina, lesioni e porto di armi atte a offendere. Il 36enne era noto alle forze dell'ordine. Ha avuto un rapporto sessuale a pagamento con la vittima e poi l'ha costretta a subirne un altro, senza profilattico, colpendola a schiaffi e pugni e puntandole un coltello alla gola. Non contento, si è fatto consegnare 500 euro dalla giovane.

Dopo la segnalazione ai carabinieri, questi hanno esaminato le telecamere di videosorveglianza, individuando innanzitutto l'auto utilizzata per la fuga e poi la sua identità.