Nasconde eroina nell'inalatore spray, falso asmatico segnalato a Pisa

Chiede il suo personale inalatore per l'asma, ma all'interno c'era dell'eroina. Per questo un 29enne è stato segnalato al Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura dalla polizia di Pisa. Negli scorsi giorni il giovane si era presentato al pronto soccorso lamentando forti dolori all'addome. I sanitari non avevano riscontro per condizioni di asma, ma il ventenne ha chiesto di far giungere la madre al nosocomio per avere il suo inalatore spray tenuto a casa. I sanitari gliene hanno consegnato un altro, di identica marca e dosaggio, ma lui lo ha rifiutato. Il personale del posto fisso di polizia in ospedale si è accordo che all'interno c'era la droga.

Fonte: Questura di Pisa