Giovanisì in tour con Giani, primo evento online

Prima tappa, mercoledì 24 febbraio alle 10.30 al Cinema La Compagnia di Firenze, di “Giovanisì in tour con il presidente Eugenio Giani”, il cui obiettivo è raccontare il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani attraverso le #StoriePossibili di chi ne ha usufruito, dialogando con loro per ascoltare i risultati raggiunti e condividere gli obiettivi futuri.

All’incontro, che si svolgerà in diretta Facebook e Twitch e sarà dedicato all’alta formazione e in particolare alle borse di dottorato Pegaso, parteciperanno, insieme al presidente Giani e all’assessora all’istruzione Alessandra Nardini, alcuni giovani dottorandi e dottorati che racconteranno l’importanza delle borse Pegaso nella loro attività di ricerca e nella loro vita professionale. Previsto anche un videosaluto dei rettori delle Università di Firenze, Pisa e Siena e dell’Università per Stranieri di Siena.

Fonte: Regione Toscana