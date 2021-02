In difesa della Pesa, Masetti scrive alla Regione per scongiurare il rischio siccità

In momenti di piogge intense sembra quasi impossibile, ma fra pochi mesi ci troveremo nuovamente a fronteggiare l’annoso problema della mancanza d’acqua nel letto del torrente Pesa.

Una situazione che va avanti da tanti anni e che è determinata da più fattori, primo fra tutti il fatto che si attinge per fini irrigui e di approvvigionamento degli acquedotti.

Nel maggio scorso il Consiglio Comunale di Montelupo ha votato a favore di una mozione presentata dalla maggioranza sulla carenza di acqua nel torrente in bassa valle in estate.

In conseguenza della quale il Sindaco ha chiesto ai decisori istituzionali e ai gestori del sistema idrico integrato di prendere consapevolezza del problema e di mettere in campo azioni che possano gradualmente riportare la Pesa alla propria originale naturalità.

Hanno risposto sia Regione Toscana che i due gestori del sistema idrico integrato interpellati: Publiacqua e Acque SpA. Mentre sia l'Autorità di Distretto che l'Autorità Idrica Toscana hanno intrapreso un importante lavoro, nell'ambito del contratto di fiume, per costituire una base conoscitiva utile a pianificare gli interventi necessari.

All’inizio della settimana l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi ha riferito alla Commissione "Territorio & Ambiente" convocata dal Presidente Claudio Terreni. Commissione che si riunirà nuovamente a breve per continuare ad approfondire l’argomento.

«Lo stato in cui versa il torrente Pesa rappresenta per Montelupo Fiorentino la cartina di tornasole sul cambiamento climatico e sulle eccessive pressioni antropiche sull’ambiente naturale. Il torrente da anni soffre di lunghi periodi di siccità nei mesi estivi, carenza idrica che arreca danni importanti alla biodiversità, oltreché al valore paesaggistico della nostra cittadina. Per risolvere un problema bisogna prima prenderne consapevolezza: per questo ringrazio il gruppo consiliare che sostiene il Sindaco e in particolare il Presidente della commissione per aver portato il ripristino della naturalità della Pesa all’attenzione del Consiglio comunale, oltre a seguire questo tema con estrema attenzione», afferma l'assessore all’ambiente Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa