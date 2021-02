Covid-19, Siena va verso la chiusura delle scuole

Dovrebbe arrivare domani, 23 febbraio, l'ufficialità della chiusura delle scuole a Siena, con un'ordinanza del sindaco Luigi De Mossi. Il provvedimento riguarderà le scuole medie e gli istituti superiori mentre la giunta comunale, in queste ore concitate, vorrebbe scongiurare la chiusura anche di materne ed elementari. Una decisione che sarà presa solo domattina per far fronte all'incremento di casi positivi verificatisi negli ultimi giorni tra gli studenti e il personale docente e non docente. Numerose infatti le classi messe in quarantena nei diversi istituti. La chiusura a Siena seguirà quelle già effettive per le scuole di ogni ordine e grado a Chiusi, Monteroni d'Arbia e Sovicille, sempre nel senese, dove è stata riscontrata la presenza di casi anche con variante inglese e brasiliana.