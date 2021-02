"Conte non usi l'Università per fare politica"

“Apprendiamo che l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà venerdì prossimo all’Università di Firenze dove è docente ordinario di diritto privato. Fino a qui niente di male. Ciò che riteniamo grave è il fatto che Conte terrà una lezione in diretta video-streaming trasmessa sul sito dell’Università, per parlare della sua esperienza al governo. Ora che non ha più poltrone dalle quali concionare, non usi l’Università pubblica come pulpito per fare propaganda politica”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e Paola Frassinetti, rispettivamente Responsabile Nazionale organizzazione FdI e Responsabile dipartimento Università FdI che annunciano anche un’interrogazione al ministro dell’Università.