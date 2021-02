Morti all'Archivio di Arezzo, chiesto rinvio a giudizio per i 13 imputati

Per i 13 imputati accusati di omicidio colposo plurimo per la morte dei dipendenti dell'Archivio di Stato di Arezzo, il pm Laura Taddei ha chiesto il rinvio a giudizio. La tragedia del 20 settembre 2018 portò alla morte di due persone.

Nell'udienza preliminare il gup ha respinto la richiesta, avanzata dalle parti civili, di citare in giudizio i ministeri dei Beni culturali e degli Interni. L'udienza è proseguita con la requisitoria del pm che, basandosi sulle consulenze effettuate in fase di indagine, ha evidenziato come la morte delle due persone sarebbe stata determinata da difetti legati al malfunzionamento e a una manutenzione lacunosa. Per questo ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti.