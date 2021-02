Najeda dal Vivo, 30esima edizione per il premio di narrativa e poesia giovanile

Torna per l’edizione numero 30 il “Premio di narrativa e poesia giovanile Najeda Del Vivo” organizzato dalla Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto e intitolato alla maestra che ha formato intere generazioni di castelfranchesi. Questa XXX edizione del Premio sarà articolata nelle seguenti sezioni: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, classi I e II della Scuola Secondaria di 1°grado e classi III sempre della Scuola Secondaria di 1°grado.

Le sezioni della Scuola Primaria e quelle della Scuola Secondaria di 1° grado sono aperte a tutti gli Istituti Comprensivi del Valdarno Inferiore, mentre la sezione della Scuola dell'Infanzia è limitata alle Scuole del territorio comunale.

A causa dell'emergenza Covid è stata mantenuta la consegna cartacea e senza limitazioni solo per la sezione della Scuola dell'Infanzia, mentre per le altre sezioni le modalità di partecipazione sono state modificate e sono indicate nei bandi scaricabili sul sito del Comune di Castelfranco: www.comune.castelfranco.pi.it.

Le mail da parte delle classi partecipanti devono essere inviate al protocollo del Comune di Castelfranco di Sotto protocollo@comune.castelfranco.pi.it entro le ore 12,00 di venerdì 30 aprile 2021.

La consegna dei disegni delle Scuole dell'infanzia dovrà essere effettuata a mano alla Biblioteca Comunale entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 17 aprile 2021.

INFORMAZIONI

Per specificazioni e informazioni: Segreteria Premio “Najeda Del Vivo”, Biblioteca Comunale, Piazza XX Settembre, 7/8 56020 Castelfranco di Sotto, 0571487260, s.andreinii@comune.castelfranco.pi.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa