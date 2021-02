Telecamere ai semafori di Empoli, Fucecchio, Vinci e Cerreto: ecco dove

In base ai dati rilevati dall'Istat a livello nazionale se si considerano gli incidenti avvenuti su strade urbane la prima causa è il mancato rispetto delle regole di precedenza o semaforiche (17,1%), sulle strade extraurbane è la guida distratta o andamento indeciso (pari al 20,1%), seguita dalla guida con velocità troppo elevata (14,6%) e dalla mancata distanza di sicurezza (14,6%).

Un dato che ha indotto l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ad avviare un grande progetto di controllo stradale in prossimità dei semafori nei comuni di Empoli, Vinci, Fucecchio e prossimamente Cerreto.

Il progetto prevede la collocazione di 26 telecamere su altrettanti incroci regolati da semaforo.

Queste le postazioni attivate da lunedì 1 marzo 2021

Comune di EMPOLI

Via Roma int. Via Giovanni da Empoli direzione sud

Via Vanghetti int Via Fucini direzione nord (N°2 corsie)

Via Carrucci int. Via Busoni direzione est

Viale Petrarca int Via Masini dir Nord

viale Petrarca int. Via Masini dir Sud

Via Cellini int. via Signorini direzione est

Via Cellini int. Via Correggio dir ovest

Comune di VINCI

Via Sanzio int. Via Sauro dir. est

Via Sanzio int. Via Sauro dir. ovest

Comune di FUCECCHIO

Via Rosselli int. Via Battisti dir. nord

Via Battisti int Via Rosselli dir. Ovest

Via Landini Via Dante dir. Sud (N°2 corsie)

Via dante int via Landini dir Est

Via di Fucecchiello int. Via Provinciale Fiorentina dir sud

Via Dante int Via di Fucecchiello dir. Ovest

Saranno successivamente attivate le seguenti postazioni

Comune di VINCI

Via Giovanni XXIII in Via Lamporecchiana dir. sud

Via dei Martiri int. Via Matteiotti dir nord

Comune di CERRETO GUIDI

Via 2 Settembre / Via sul Vincio dir Sud

Via Piave int. Via della Berna dir Nord

Via sul Vincio int Via Piave dir. Est

Comune di EMPOLI

via Livornese int. via Senese Romana dir Nord

Sito 22 : Via Livornese int via val d'Elsa dir Sud

Comune di FUCECCHIO

S.P. 11 Pisana per Fucecchio int Via delle Fornaci dir Nord

S.P. 11 Pisana per Fucecchio int Via delle Fornaci dir Sud

Le telecamere sono collegate a una piattaforma di controllo, connessa a Google Maps che oltre a dare indicazioni su eventuali infrazioni al codice della strada trasmette informazioni sui flussi di traffico e sul funzionamento dell'impianto.

«Investiamo quasi 400.000 euro in sicurezza stradale. Le telecamere collocate in prossimità dei semafori devono avere la funzione primaria di deterrente nei confronti degli automobilisti scorretti che non rispettano il segnale semaforico e mettono a rischio irresponsabilmente la vita propria e quella degli altri. Sono un invito a rispettare le regole del codice della strada; purtroppo in molti casi occorre la minaccia di una sanzione perché ciò avvenga.

Riusciremo a controllare in questo modo una zona relativamente vasta del territorio ma che include le arterie maggiormente trafficate», affermano i sindaci delle città coinvolte Brenda Barnini, Simona Rossetti, Giuseppe Torchia, Alessio Spinelli e Paolo Masetti, sindaco di Montelupo e delegato per l'Unione dei comuni alla Polizia Municipale.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa