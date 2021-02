Picchia operai e li minaccia, fermato con lo spray al peperoncino a Pisa

Operai al lavoro per la fibra ottica a Pisa presi a pugni e minacciati con la catena di una bicicletta da un 27enne, finito poi per esseredenunciato dopo l'uso dello spray al peperoncino contro di lui da parte della polizia.

È accaduto alle 15.40 di ieri in via del Borghetto. La segnalazione ha portato all'intervento di una volante sul posto. Il 27enne tunisino è già noto per reati contro il patrimonio e spaccio. Ha opposto resistenza anche ai poliziotti tanto da costringerli ad usare lo spray al peperoncino per renderlo temporaneamente inoffensivo e poterlo caricare senza problemi nella bolla di sicurezza della volante e accompagnarlo in Questura.

Lì è stato riportato alla calma, identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale (in danno dei poliziotti intervenuti), minacce aggravate e percosse (in danno dei due operai).