Selezione pubblica a Montemurlo per interpreti di lingua cinese

Il Comune di Montemurlo informa che è aperta una procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione per interpreti di lingua cinese da inserire nei servizi del comando Polizia Municipale. Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura ed il curriculum entro il giorno 15 marzo. L’incarico sarà affidato per il periodo che va dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022 con possibilità di proroga fino al 31 marzo 2024.Gli orari e le date delle prestazioni lavorative verranno comunicati ogni qual volta si presenti la necessità di svolgere un servizio. L'incarico sarà espletato personalmente dagli interpreti selezionati in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni fornite dall'ufficio Polizia Municipale di Montemurlo. Possono presentare domanda i soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore o diploma di laurea con una perfetta conoscenza, parlata e scritta, delle lingue italiana e cinese; eventuale esperienza acquisita nella pubblica amministrazione per servizi di interprete. Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al bando e deve essere allegata una copia un documento di identità, un curriculum vitae, debitamente sottoscritto. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata a “Comune di Montemurlo - Ufficio Protocollo, via Montalese, 472- 59013- Montemurlo (PO)” e consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì ore 8,30 a lle 13:30 oppure a mezzo raccomandata A/R o per posta elettronica certificata all'indirizzo : comune.montemurlo@postacert.toscana.it

Dal curriculum vitae dovranno essere chiaramente desumibili i corsi di formazione specifici e le esperienze professionali svolte. L'avviso completo è disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.montemurlo.po.it., oppure può essere richiesto direttamente al Comando di Polizia Municipale (via Toscanini 25), aperto il lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle 18, e il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa