Tnt Empoli, 3 ori e 7 argenti al meeting di Calenzano

Soddisfazione all’interno del T.N.T. Empoli per le prestazioni dei suoi atleti in entrambe le rassegne di febbraio a Calenzano. Al 21° meeting di tale cittadina, i biancazzurri hanno collezionato 14 medaglie: 3 ori, 7 argenti e 4 bronzi. In categoria ‘Unica’, comprendente Juniores, Cadetti e Senior, l’azzurra Linda Caponi (classe 1998) ha vinto i 400 stile e Daniele Toni (2000) si è aggiudicato i 200 farfalla. A sua volta, Ester Iula (’04) si è classificata 2a nei 400 misti; quindi Rebecca Tiaré Bellucci (’04) ha chiuso 2a i 200 farfalla e 3a i 100 farfalla, come Matteo Prislei (’04) nei 400 misti e Viola Masotti (’04) sui 200 misti. Si sono distinti pure i portacolori della categoria ‘Ragazzi’: Manuel Landini (nato nel 2006) ha trionfato nei 200 stile, arrivando 2° sui 50 stile, come Stefano Borzellino (’05) nei 100 farfalla; Mattia Merighi (’06) sui 100 dorso; Matilde Milli (’07) nei 50 stile e sui 200 rana. Dal canto proprio, Andrea Nania (’07) ha terminato 3° i 100 stile. Nel 36° Trofeo della Liberazione, invece, gli ‘Esordienti A e B’ della società presieduta da Giovanni Pistelli hanno incamerato 10 podi. Mentre i concorrenti del gruppo ‘B’ si sono fregiati di due argenti, quelli della squadra ‘A’ hanno centrato il successo sui 50 farfalla con Rocco Lucido (classe 2009), piazzatosi 3° nei 100 stile. Mattia Firenzuoli (’09) ha concluso 2° i 100 rana, imitato da Nassim Salamate (’10) nei 50 stile femminili. Christian Piano (’08) è giunto 2° sui 50 rana e 3° nei 100 rana; la medesima posizione di Chiara Russetti (’09) sui 100 farfalla e di Lavinia Savino (’10) nei 50 farfalla.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa