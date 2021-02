"La Toscana non sarà zona rossa, molte probabilità di rimanere in arancione"

"Una fuga di notizie ha portato a dire che la Toscana sicuramente entrerebbe in zona rossa. Non è così. Bisogna essere prudenti e realistici ma non allarmistici. Ci sono molte probabilità che la Toscana rimanga in zona arancione".

A dire queste parole il sindaco di Firenze Dario Nardella durante un'intervista all'emittente Controradio.

Sulle zone rosse come soluzioni a eventuali contagi diffusi in certe aree della Toscana Nardella ha affermato: "Può essere una buona alternativa a quella di trasformare l'intera regione in zona rossa. Ci sono situazioni differenti tra provincia e provincia, basta non andare a colpire in modo generalizzato".