Turismo, il ministro Garavaglia incontra la Regioni

Confronto oggi, in videoconferenza, tra il neoministro Massimo Garavaglia e gli assessori di tutte le Regioni per far ripartire il settore. “Un ottimo segnale l’iniziativa del ministro – commenta l’assessore della Toscana Leonardo – che dopo soli pochi giorni dalla riunione con Enit seriamente ha voluto incontrare le Regioni e proporre un lavoro comune sul piano nazionale per riposizionare l’immagine dell’Italia nel mondo”.

“Avere un ministero del turismo – aggiunge Marras - significa curare attentamente la grave crisi che attraversa tutto il settore dell’ospitalità e rilanciarlo fortemente proprio dalle linee di indirizzo principali su cui muove anche il Recovery plan, ossia la sostenibilità e gli investimenti nella digitalizzazione”. “La Toscana - conclude l’assessore al termine dell’incontro - collaborerà e offrirà ciò che sta facendo proprio per valorizzare il turismo sostenibile e lo sviluppo del digitale”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa