Bekaert, scongiurato il licenziamento il 9 marzo

La Uilm, insieme alla Fim, con la sottoscrizione di un accordo molto sofferto, ha scongiurato la definitiva chiusura dello stabilimento e della vertenza. Un mancato accordo in sede istituzionale avrebbe infatti dato carta bianca a Bekaert di licenziare tutti i dipendenti ancora in forza il 9 marzo e senza dovergli riconoscere alcun incentivo o indennità.

"La Uilm, anche su mandato vincolante dei propri iscritti, ha evitato questo scenario, convincendo in extremis l'azienda a richiedere le 8 settimane di cassa integrazione Covid ancora a disposizione. Tempo utile per far sì che possa ricostituirsi il tavolo ministeriale sospeso a causa della crisi di Governo.

La Uilm auspica infatti che questi due mesi possano essere determinanti per incontrare i possibili soggetti pubblici e privati interessati e che si possa avviare finalmente la fase di reindustrializzazione dello storico stabilimento ex Pirelli di Figline Valdarno".

Fonte: Uilm Firenze e Arezzo