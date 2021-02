Coronavirus, anche la Provincia di Siena diventa rossa

La Provincia di Siena sarà in zona rossa, come quella di Pistoia. Dalle 00.00 di sabato 27 febbraio a domenica 7 marzo tutti i comuni del Senese cambieranno colore: la decisione è stata annunciata in una diretta dal presidente regionale Eugenio Giani. La zona della provincia di Siena è una delle più colpite dal Coronavirus in questo periodo, come il Pistoiese.

Cosa cambia con la zona rossa? In primis è prevista la didattica a distanza per superiori, seconda e terza media. Materne, elementari e prima media restano in presenza. Rimarranno chiuse alcune tipologie di negozi. Gli spostamenti sono limitati anche all’interno del Comune. Ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità o salute.

Il provvedimento riguarda dunque i comuni di Siena, Abbadia San Salvatore, Montepulciano, Piancastagnaio, Radicofani, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monticiano, Murlo, Pienza, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda, Asciano, Buonconvento, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Monteroni, Poggibonsi, Sovicille.