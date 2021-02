Nuovo punto vendita Ekom a Castelfiorentino, 20 assunzioni

Un nuovo punto vendita Ekom, il quarto discount di proprietà diretta del Gruppo Sogegross, apre a Castelfiorentino oggi, giovedì 25 febbraio, in via Copernico in località Malacoda. La nuova attività impiegherà venti addetti, tutti assunti per l’apertura.

“Sono orgoglioso di questa nuova apertura in Toscana – commenta Giuseppe Marotta, direttore generale di Ekom – Nonostante il momento complicato, con aziende in grande difficoltà, il nostro gruppo continua a investire, aprendo in nuove aree e creando opportunità di occupazione sul territorio. A distanza di un anno esatto dall’apertura di Prato, abbiamo rafforzato il nostro posizionamento in una regione difficile per la presenza di numerosi competitor, ma in cui continuiamo a credere”.

Il negozio, che ha una superficie commerciale di circa 1000 metri quadri, è stato strutturato con la nuova veste grafica e la nuova comunicazione interna, per proseguire l’opera di ristrutturazione della rete di vendita. “bbiamo fatto importanti investimenti sugli allestimenti e le attrezzature, privilegiando soluzioni a risparmio energetico e materiali, come l’alluminio e grigliati metallici” prosegue Marotta.

Nel punto vendita Ekom Castelfiorentino sono presenti tutti i reparti, con ampio spazio ai prodotti freschi e a quelli a km zero. “Abbiamo puntato molto sui prodotti del territorio grazie anche alla rinnovata collaborazione con i gestori locali, sia a livello di macelleria, gastronomia, panetteria e ortofrutta” spiega Giuseppe Marotta.

Nel reparto ortofrutta è possibile utilizzare il servizio di spremiagrumi. Attenzione particolare anche al risparmio energetico, tramite i nuovi banchi a basso tasso di emissione e all’impianto di illuminazione a led.

Anche nel punto vendita di Castelfiorentino, inoltre, sarà attivo il servizio di riciclo della plastica PET in collaborazione con il CORIPET (Consorzio volontario per riciclo del PET): “Ogni bottiglia vale 1 punto, con 200 punti il cliente ha diritto a un buono spesa da 3 €” spiega il direttore.

Il punto vendita sarà aperto da lunedì a sabato con orario continuato dalle 8.00 alle 20.30 e domenica dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Per l’apertura e fino al 6 marzo sono previste promozioni speciali.

