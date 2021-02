Elba, Spiaggia di Sansone tra le 25 migliri d'Europa

La Spiaggia di Sansone, in cui i ciottoli bianchi si mescolano con le trasparenze marine, è stata riconosciuta tra le 25 spiagge più belle d’Europa.

Secondo la classifica stilata annualmente da Tripadvisor basata sulle preferenze e recensioni dei visitatori, Sansone si piazza al ventesimo posto della classifica europea, preceduta dalla francese Plage su Sillon di Saint Malo e seguita da Nissi Beach di Cipro.

La motivazione del riconoscimento “Best of the best” si riassume in una parola, la stessa che il portale ha scelto come commento della spiaggia “Spectacular”.

Nel “Best of the best” Europe appaiono solo altre due mete italiane e Sansone è l’unica del nord e centro Italia.

“Un’altra attestazione importante per la nostra Isola - ­ sottolinea Niccolò Censi, Coordinatore Gestione Associata Turismo dell’Isola d’Elba – e ci fa ancora più piacere perché arriva da Tripadvisor, che raccoglie le segnalazioni e le preferenze del pubblico. Un segnale dell’amore per il nostro territorio e dell’impegno costante che la GAT, attraverso Visit Elba, mette nella promozione del progetto. Trovarsi ai vertici di una classifica europea è anche una responsabilità, per questo non dobbiamo fermarci e continuare a valorizzare l’Elba tutelandola soprattutto dal punto di vista ambientale. Perché quella all’Elba non è solo una vacanza: è un’esperienza immersiva nella natura e nella bellezza”.

Fonte: Ufficio Stampa