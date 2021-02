Nomina del Garante per la Disabilità a Fucecchio: aperte le domande

Inclusione sociale e salvaguardia dei diritti delle persone affette da disabilità, per abbattere le barriere non solo architettoniche ma anche mentali. E' questo l'obiettivo che il Comune di Fucecchio persegue oggi con sempre maggior impegno, tanto da procedere alla nomina del Garante per la Disabilità, figura prevista dal Regolamento comunale approvato lo scorso 17 novembre. Per farlo è stato indetto un avviso pubblico al fine di formare una rosa di candidati tra i quali, successivamente, il sindaco Alessio Spinelli, con proprio provvedimento, sceglierà e nominerà il Garante, il cui incarico avrà durata pari a quella del sindaco stesso e sarà volto ad affiancare l'amministrazione comunale promuovendo l'attuazione di politiche in favore delle persone disabili. I nominativi dei candidati potranno pervenire tramite candidatura spontanea oppure su proposta di associazioni od enti rappresentativi degli interessi dei disabili, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.

Per candidarsi sarà necessario compilare la relativa domanda (scaricabile dal sito internet del Comune di Fucecchio a questo link http://www.comune.fucecchio.fi.it/news/avviso-la-nomina-del-garante-la-disabilita) alla quale allegare il proprio curriculum vitae o, in alternativa, una breve nota esplicativa da cui emerga il possesso, nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse, della capacità di svolgere la propria attività con efficacia ed efficienza alla luce delle conoscenze e competenze acquisite nel tempo.

Le candidature dovranno pervenire al Comune di Fucecchio entro le ore 13 di venerdì 5 marzo 2021, attraverso una delle seguenti modalità: posta raccomandata A/R (indirizzata a Comune di Fucecchio, Piazza Amendola 17 – 50054 Fucecchio, con la dicitura, all’esterno della busta, “Avviso Candidature garante per la disabilità”), PEC posta certificata (all'indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it, con oggetto “Avviso candidature Garante per la disabilità”) oppure consegnata manualmente in busta chiusa (con la dicitura “Avviso candidature Garante per la disabilità”) all’Ufficio Protocollo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa