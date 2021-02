FI, Mallegni nuovo commissario a Firenze

"D’intesa con il Presidente Onorevole Silvio Berlusconi, il Coordinatore nazionale Antonio Tajani, e il responsabile dell’organizzazione Gregorio Fontana è stato deciso che, nell’esclusivo interesse della città, sia necessario un rilancio di tutta l’attività politica del nostro movimento. Per questo motivo il Presidente ha indicato nella persona del Coordinatore regionale, il Senatore Massimo Mallegni, il nuovo Commissario per la città di Firenze. Già nei prossimi giorni sarà convocato il coordinamento comunale. Un ringraziamento a tutti gli iscritti, amici e simpatizzanti che da sempre ci sostengono in questa nostra battaglia per la libertà" dichiarano da Forza Italia Toscana.