Toscana rimane arancione per la prossima settimana, le analisi dai dati

La Toscana rimane arancione. Lo si capisce dall'analisi dei dati fatte su tutte le regioni italiane quest'oggi. La Toscana, sulla base dei dati, rimarrà in zona arancione. Con lei e con le altre regioni attualmente di questo colore potrebbero arrivare anche Lombardia, Piemonte e Marche. L'unica a passare in rosso sarebbe la Basilicata. Per esclusione la Toscana, che ha registrato la scorsa settimana una tendenza stabile nei casi, potrebbe rimanere in arancio.

Le preoccupazioni erano state 'sfatate' nei giorni scorsi dal presidente Eugenio Giani e dal sindaco Dario Nardella. È però notizia di ieri del trasferimento in zona rossa delle province di Siena e Pistoia, un campanello d'allarme che assieme all'aumento dei casi in questa settimana porta poco ottimismo per la settimana dall'8 al 14 marzo. Se la Toscana rimane arancione adesso, non è detto che lo sarà anche tra due settimane.

Inoltre aumenta il numero di Regioni/PPAA classificate a rischio alto (da una a cinque: Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria) mentre diminuisce il numero di quelle classificate a rischio moderato o basso. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.