Anziano disperso nell'Aretino, ritrovato e recuperato dall'elicottero Drago

I vigili del fuoco di Arezzo e nucleo elicotteri sono intervenuti in località Ciggiano a Civitella della Chiana, per la ricerca di una persona dispersa. Un uomo di circa 90 anni è uscito di casa, non facendo ritorno. Allertati dai carabinieri, i vigili del fuoco sono arrivati in zona con una squadra della centrale, l'elicottero Drago del nucleo di Arezzo e il personale specializzato Tas, Topografia Applicata al Soccorso.

Poco dopo l'uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco e dai suoi familiari. Dall'elicottero è stato calato il personale Speleo Alpino Fluviale con barella che, dopo aver immobilizzato la persona, lo hanno trasportato alla vicina ambulanza. Sul posto intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118.