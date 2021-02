Festa sulle colline di San Miniato, previste multe per oltre 10 persone

Questo pomeriggio una festa è stata interrotta nelle campagne di San Miniato, dove stavano partecipando oltre 10 persone, non osservando dunque le misure di contenimento al Covid-19 e le attuali norme. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri. A segnalare l'episodio è il sindaco di San Miniato Simone Giglioli tramite facebook.

"Oggi la nostra Polizia Municipale è intervenuta, insieme ai Carabinieri, per interrompere una festa privata in un casolare nelle nostre campagne. Oggi pomeriggio erano arrivate numerose segnalazioni per musica molto alta, tra San Miniato, Valdegola e addirittura Palaia, tanto da far pensare un rave clandestino.

La nostra Municipale ha rintracciato il luogo, trovando una festa in corso, con oltre 10 persone presenti, diverse da fuori comune. Naturalmente scatteranno le sanzioni previste per gli spostamenti fuori dal consentito, e per gli schiamazzi.

Complimenti agli agenti della nostra Municipale e ai Carabinieri per l’intervento!"