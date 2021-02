Il vigile del fuoco Alessandro Terreni va in pensione, luci e sirene accompagnano il saluto dei colleghi

Mezzi schierati, sirene spiegate e colleghi riuniti, il tutto per salutare il vigile del fuoco che dopo oltre 40 anni di servizio, ha raggiunto la pensione.

Oggi, sabato 27 febbraio 2021, è stato l’ultimo giorno di lavoro per Alessandro Terreni, caporeparto dei vigili del fuoco del Comando di Firenze, Distaccamento di Empoli. Questo pomeriggio le luci dei mezzi hanno illuminato il cielo sopra la caserma del Terrafino, per ringraziare Terreni prima del pensionamento arrivato con la fine del turno di oggi, alle 20.

Alessandro Terreni, 60 anni, ha iniziato la sua attività nel Corpo dei Vigili del Fuoco il primo gennaio 1980, svolgendo il servizio di leva come vigile volontario ausiliario partecipando all’86° corso. Il primo aprile 1986 è stato definitivamente assunto nel ruolo permanente del Corpo Nazionale e assegnato al Comando di Piacenza, dove ha prestato servizio fino al trasferimento nel Comando di Firenze, nel 1987. Terreni nel 1999 ha assunto il ruolo di capo squadra, trasferendosi al Comando di Napoli dove era stato assegnato, per fare ritorno a Firenze nel 2000. Qui ha prestato servizio per il resto della sua carriera, raggiungendo la qualifica di capo reparto dal 2018.

Il vigile del fuoco ha inoltre preso parte, durante gli anni di servizio, a numerose emergenze e calamità sia a livello locale che in ambito regionale e nazionale. Tra queste, Terreni è sceso sul campo nei terremoti dell’Irpinia nel 1980, dell’Umbria e Marche nel 1997, fino ai più recenti eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo nel 2009 e il Centro Italia nel 2017.

Felicitazioni e forti ringraziamenti ad Alessandro Terreni da tutto il personale del Comando di Firenze e del Distaccamento di Empoli, che gli augurano un nuovo e sereno capitolo della sua vita.