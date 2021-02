Muore il sanminiatese Giorgio Brogi, noto artista e imprenditore

Lutto a San Miniato. È morto Giorgio Brogi, originario di Roffia, direttore esecutivo della nota azienda di comunicazione CeG Maxicom, con sedi a Firenze e Milano. Era conosciuto anche perché con il uso staff progettò il primo piano di marketing per il tartufo di San Miniato, oltre che per l'attività di artista: era infatti un pittore, con alle spalle mostre in Italia e all'estero. Ha abitato a La Scala, ma attualmente viveva a Calenzano. Maggiori dettagli verranno forniti dalla famiglia, che ha chiesto il massimo riserbo per il lutto che sta vivendo. Non sono noti ulteriori dettagli.