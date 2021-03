Covid-19, domani firma dell’accordo per lo sviluppo degli anticorpi monoclonali

Firma dell’Accordo di programma per lo sviluppo degli anticorpi monoclonali per il Covid-19 tra il Ministero dello sviluppo economico, Regione Toscana, Fondazione Toscana Live Sciences e Invitalia: si terrà domani, martedì 2 marzo, alle ore 12.30, in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza Duomo 10 a Firenze, nel corso di una conferenza stampa, che potrà essere seguita anche in remoto.

Interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore alla sanità Simone Bezzini, il direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Carlo Tomassini, il presidente e il direttore generale della Fondazione Tls rispettivamente Fabrizio Landi e Andrea Paolini, lo scienziato Rino Rappuoli.

Fonte: Regione Toscana