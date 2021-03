Genitori, docenti e studenti in piazza a Firenze contro la chiusura delle scuole

Genitori, docenti e studenti in piazza per protestare contro le nuove chiusure delle scuole e il ritorno delle lezioni in didattica a distanza. Erano qualche decina le persone che oggi si sono riunite davanti a Palazzo Vecchio a Firenze per protestare. I manifestanti hanno portato in piazza alcuni striscioni con scritto 'Basta colpire la scuola' e 'No alla chiusura delle scuole'.

A promuovere l'iniziativa è stato il comitato Priorità alla scuola: "Siamo venuti davanti alla sede del Comune di Firenze come segno di solidarietà nei confronti dei comuni e delle province che hanno già chiuso le scuole di ogni ordine grado. E poi vogliamo protestare contro la decisione del Cts che prevede la chiusura di tutte le scuole in zona rossa o in caso di 250 positivi ogni 100.000 abitanti. E' una cosa gravissima perché non si legano le chiusure agli eventuali contagi registrati all'interno delle scuole, ma alla situazione di tutta la popolazione. Purtroppo dobbiamo constatare che il nuovo Governo di Mario Draghi non solo non ha invertito la rotta, ma sta facendo anche peggio del precedente confermando che le scuole non sono considerate importanti".