Gino Pellinacci compie 100 anni: gli auguri del sindaco Capecchi

Gino Pellinacci ha spento 100 candeline nel Comune di Montopoli in Val d'Arno. Il sindaco Giovanni Capecchi è andato a festeggiare questo traguardo insieme al cittadino, omaggiandolo con una targa.

"Ieri sono andato a trovare Gino Pellinacci, nuovo centenario del nostro Comune e Cavaliere della Repubblica per i suoi meriti professionali - ha scritto su facebook il primo cittadino-.

Gino ha lavorato a lungo nel settore calzaturiero, dando lavoro a molte persone e impegnandosi anche nella tutela del benessere dei propri dipendenti. Un vero esempio per tutti noi.

A Gino vanno di nuovo i miei migliori auguri di buon compleanno, certo che i suoi familiari e chi gli vuol bene sapranno stargli vicino in questi giorni importanti. Auguri Gino!"